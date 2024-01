As vendas de Natal em Santa Bárbara d’Oeste registraram um aumento de 8% em 2023 na comparação com o ano anterior, conforme divulgado pela Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara). No próximo sábado (6), a entidade sorteará R$ 15 mil em vales compras.

Presidente da associação, Ricardo Fernandes Betin considera o resultado bastante satisfatório.

Ele creditou o êxito à iniciativa conjunta da prefeitura e do comércio, destacando a campanha “Natal Encantado” e a presença da Casa do Papai Noel, juntamente com as decorações natalinas na praça central.

Centro de Santa Bárbara nesta quarta (3): números positivos no comércio – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Em Americana, o comércio teve um crescimento estimado entre 5% e 10% durante o período de Natal, conforme divulgado pelo LIBERAL no final de dezembro.

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) atribuiu o resultado à decoração natalina da Praça Comendador Müller e às revitalizações na região do Calçadão.

Em 31 de janeiro, a associação sorteará um veículo zero quilômetro. O prêmio faz parte da campanha “Espetáculo de Prêmios”, que teve início em maio de 2023.

A campanha, com duração de um ano, permite que os consumidores preencham um cupom a cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas com os cartazes da promoção.

O primeiro sorteio ocorreu no final de maio, e a campanha continuará até abril, distribuindo um total de R$ 200 mil em produtos.