Venda do Dia dos Pais em Santa Bárbara teve aumento de 5%

Expectativa do comércio agora é com o movimento para o Dia das Crianças, em 12 de outubro

O comércio de Santa Bárbara d’Oeste registrou alta de 5% nas vendas do Dia dos Pais neste ano, na comparação com o mesmo período de 2022. O resultado ficou próximo do estimado pela Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara) na semana anterior (crescimento de 6%).

Presidente da entidade, Ricardo Fernandes Betin afirmou que os segmentos que mais venderam foram calçados, roupas e perfumes. E a expectativa agora é com o movimento para o Dia das Crianças, em 12 de outubro.

Em Americana, o vice-presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Evandro Barizon disse que apesar de ainda não ter um balanço fechado sobre o percentual de vendas do comércio para o Dia dos Pais, conversas informais com alguns comerciantes, aliada ao resultado de vendas da própria loja, acredita numa alta de 8% em relação ao mesmo período de 2022.

“A expectativa de vendas foi superada”, diz. A Acia estimava uma alta de 5,5% em relação ao Dia dos Pais do ano passado.