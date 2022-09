Velório de servidor do DAE é marcado por dor e comoção em Santa Bárbara

Dezenas de amigos e parentes compareceram no local para se despedir - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O corpo do servidor público Edgar Ramos Barbosa, de 36 anos, encontrado carbonizado no último dia 15, na região da Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste, foi velado na manhã deste sábado (24), no Velório Municipal Berto Lira. O momento ficou marcado por dor e comoção.

Dezenas de amigos e parentes compareceram no local para se despedir do funcionário do DAE (Departamento de Água e Esgoto), descrito como uma pessoa bastante querida. O sepultamento aconteceu no período da tarde, no Cemitério Parque dos Lírios.

Edgar era casado e morava em um condomínio no Planalto do Sol 2. Não tinha filhos. Segundo a irmã dele, Aline Barbosa Ramos, de 38 anos, a família está destruída. “Meus pais estão péssimos. Minha mãe chegou gritando ao velório e precisou tomar calmante. Foi muita maldade o que fizeram”, declarou em entrevista ao LIBERAL.

Aline Barbosa Ramos, irmã dele, disse que a família está destruída – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ela disse que o irmão era bastante querido pela comunidade, o que aumenta ainda mais a dor da família. “Ninguém esperava o que aconteceu. Acreditamos que ele realmente foi morto por engano, porque sempre foi uma pessoa boa, trabalhava desde muito cedo, começou aos 13 anos como guarda mirim, conquistou o apartamento dele junto com a esposa”, desabafou.

O LIBERAL também conversou com moradores do condomínio onde Edgar morava. Todos descreveram a vítima como uma pessoa querida, simpática, adorada pelas crianças, que o chamavam carinhosamente de “maninho”. “A morte dele foi um choque”, afirmou um deles.

Prisão

Na última sexta-feira, policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam um suspeito pela morte de Edgar. Ele teria confessado que presenciou o assassinato do servidor e também levado os investigadores ao mesmo local em que o corpo foi localizado.

Uma das hipóteses para a morte do servidor está ligada à execução de três jovens encontrados às margens da Estrada Municipal Ivo Macris, em Americana, em 14 de setembro, dois dias após o sumiço de Edgar. Os corpos estavam amarrados por pés e mãos e com tiros na nuca.

A suspeita é de que o servidor teria sido assassinado pelo trio, que teria agido sem a “autorização” da facção PCC (Primeiro Comando da Capital), organização criminosa com atuação na região e que costuma promover “tribunais do crime”, ou seja, julgamentos paralelos.

A tese foi levantada após a moto de Edgar ser encontrada no condomínio Residencial Jequitibá, na região do Parque do Lago, onde residia um dos executados.