Veja vídeo do início das explosões em casa de fogos de Santa Bárbara

Câmera instalada em uma via paralela captou o início das explosões e mostra casal de proprietários tentando fechar as portas do estabelecimento

Uma câmera instalada em uma via paralela à Rua Limeira, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, captou o início das explosões na Sartori Fogos e Pirotecnia, na última sexta-feira (8). Um funcionário teve 70% do corpo queimado e permanece na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HES (Hospital Estadual Sumaré), em estado estável.

No vídeo, antes do incêndio começar, é possível perceber que os proprietários estavam separando produtos. De forma repentina, as explosões incendiaram o comércio e alguns fogos chegaram a atingir uma Volkswagen Kombi que passava pela rua.

Quando o fogo alcançou maiores proporções, os proprietários correram para fora do estabelecimento, fecharam uma das portas e tentaram fechar a outra. Porém, de acordo com o relato do pai do funcionário que ficou ferido, publicado pelo LIBERAL nesta terça-feira (12), os donos perceberam a ausência de seu filho na rua e voltaram para abrir uma das portas.

A vítima se trancou em um banheiro acreditando estar seguro, mas o cômodo explodiu quando as explosões se intensificaram. Ele então teve de rolar por debaixo da porta e sair correndo em meio à fumaça.

Também no momento em que os estrondos aumentaram, pessoas e vizinhos ao comércio correram e alguns veículos tiveram de arrancar para escapar dos fogos. Uma das portas do estabelecimento não resistiu às explosões e voou em direção à rua.

Segundo informações da Prefeitura de Santa Bárbara, o local tinha alvará para funcionar e estava em dia com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Dono desolado e pai de vítima vê milagre

O proprietário da Sartori Fogos e Pirotecnia, André Luiz Frutuoso, contou ao LIBERAL, nesta segunda-feira (11), que não pretende reabrir a loja. Ele afirmou que diante de tudo o que aconteceu, não tem mais motivação em voltar a trabalhar com fogos de artifício.

Ainda assim, amigos do comerciante estão realizando uma campanha na internet (veja aqui) para levantar R$ 150 mil para a reconstrução do prédio, que era alugado, e para o pagamento de indenizações aos vizinhos.

Já o pai da vítima que está internada no HES, o técnico em piscinas Élcio José de Jesus, disse que o seu filho foi salvo por um milagre e ficou com muitos ferimentos no rosto, costas, braços, pernas e mãos.