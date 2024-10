Veja quem são os candidatos a vereador de Santa Bárbara d’Oeste

As 19 vagas na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste serão disputadas por 283 candidatos a vereador nas eleições municipais de 2024, neste domingo (6). Segundo os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), este é o número de candidatos que estão concorrendo a uma cadeira no Poder Legislativo. Confira abaixo quem são os nomes que estarão nas urnas.