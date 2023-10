Veja os eleitos para o Conselho Tutelar em Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia

Os eleitos para os próximos quatro anos de gestão (2024-2027) para o Conselho Tutelar na Região do Polo Têxtil foram conhecidos neste domingo. Eles terão a missão de dar os encaminhamentos necessários dos problemas referentes a infância e adolescência nos municípios.

Em Santa Bárbara d’Oeste, foram eleitos:

– Elisangela Paula de Rezende Acioli, a Nega Cantinho (1.017 votos)

– Rafaela Dantas (926 votos)

– Rodrigo Brito (779 votos)

– Robério Bomfim (562 votos)

– Nair Natalin (502 votos)

Na cidade, os suplentes serão Carlinhos Sartori (490), Elidia Paixão (436), Everaldo Vieira (416), Adriana Avelino (403) e Simone Costa (280).

Em Nova Odessa, 4.919 eleitores participaram da eleição para o Conselho Tutelar, neste domingo, em sete locais de votação, montados em escolas municipais. A totalização dos votos (a “apuração”) aconteceu no auditório do Paço Municipal. Foram eleitos:

Patrícia Fortunato (533 votos)

Beth Barilon (409)

Simone Faria (363)

Thais da Silva Pinto Martins (352 votos)

Bete Welsh (328)

São suplentes: Jacileide Leleide (318 votos), Marli Rocha (305), Tamara Mingatto (300), Antonio Carlos Furian (294) e Maria Santana (271).

Eleições do Conselho Tutelar em Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa

De acordo com a prefeitura, o resultado da totalização, no entanto, ainda não é definitivo, em função de diversas impugnações que ainda devem ser julgadas pela Comissão Eleitoral, vinculada ao CMDCA.

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), usou as redes sociais para parabenizar os eleitos. “Que Deus os abençõe com muita sabedoria para desempenharem com amor e responsabilidade esta nobre missão”, postou Dalben.

Foram eleitos na cidade Michel de Oliveira, Francis Alisson, Maiara Marques, Pastor Josué e Maria dos Reis. A quantidade de votos e lista dos suplentes não foram informadas pela prefeitura.

Com exceção das demais cidades que contam com cinco vagas, Hortolândia contará com dez eleitos – o município tem duas unidades do conselho. Foram eleitos:

Edson Lopes (1.750 votos)

Aline Padilha (1.085)

Sandra (909)

Matheus (764)

Leandro Costa (743)

Fábio Venâncio (593)

Mirian Iarossi (593)

Luiza (561)

Milena Lopes (485)

Márcia Pedro Amorim (462)

Estão como suplentes: Rosilda da Silva (282), Elisete (256), Luana Rocha (63), Wallace Matheus (47), Dhi Gomes (40) e Juliana Rodrigues (16).

Americana

O resultado da eleição do Conselho Tutelar de Americana foi divulgado na noite deste domingo (1º) pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Foram eleitos para o mandato de quatro anos: