Veja o cardápio e a programação de shows da 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara

A 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste começa nesta sexta-feira (10) com a expectativa de receber até 30 mil pessoas de público durante os três dias de realização.

O evento é gratuito e reúne uma programação completa de intervenções artísticas e apresentações, com shows de Dudu Nobre, Melim e da dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo.

A feira começa a partir das 19h, no Complexo Usina Santa Bárbara, e continua no sábado (11) e domingo (12).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além dos shows, o evento também traz opções gastronômicas baseadas na cultura de países “participantes”. Veja a programação, o cardápio da festa e outros detalhes:

31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

– Dia 10 de novembro, sexta-feira, das 19 às 23 horas

– Dia 11 de novembro, sábado, das 12 às 23 horas

– Dia 12 de novembro, domingo, das 12 às 22 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Quais são as opções gastronômicas?

Pratos típicos de países dos quatro cantos do mundo fazem parte do cardápio divulgado da 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste. Confira:

Associação Vinde à Luz (México)

• Burritos de pernil ou frango: porção com dois burritos, molhos típicos e nachos

• Tacos de pernil ou frango: porção com três tacos, molhos típicos e nachos

• Paletas mexicanas

• Tequila

• Margarita

Associação de Moradores do Bairro Mollon – Amobam (Chile)

• Empanada

• Empanada de doce de leite

• Pastel de Choclo de carne

• Hot dog chileno

Serviço de Assistência Social – Meimei (Argentina)

• Choripán (pão com linguiça e molho)

• Combo: Choripán e batata rústica

• Porção de batata rústica

• Espetos

• Sorvete de massa

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança (Alemanha)

• Porção de batata rústica

• Porção de salsicha alemã

• Strudel (torta de maçã)

• Joelho de porco com salada de batata (refeição)

Guarda Mirim (França)

• Crepe francês salgado

• Crepe francês doce

Centro Espírita Maria Goretti (Reino Unido)

• Stuffed potato (batata recheada)

• Banoffe

• Chicken wings and chips

Creche SOS – Serviço de Obras Sociais (Brasil)

• Doces em geral: cocada branca, cocada queimada, cocada de leite condensado, paçoca, abóbora, maracujá, quebra-queixo e coquinho

• Tapioca salgada

• Tapioca doce

• Tapioca de Nutella (com morango ou banana)

• Maçã do amor

• Morango no palito com chocolate

Maior movimento de pessoas é esperado para o fim de semana, com ênfase no sábado – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

Creche João Paulo II – Serviço Paroquial de Assistência Social (Itália)

• Lasanha

• Pizza broto

• Porção de bolinhos de polenta

• Palha italiana

Hospital Santa Bárbara – Santa Casa de Misericórdia (Espanha)

• Churros

• Porção de churros espanhol

• Paella caipira (refeição)

• Porção de patatas bravas

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de Santa Bárbara d’Oeste – APNEF (Estados Unidos)

• Hambúrguer

• Hot dog

• Porção de batata frita

• Milk-shake de morango ou chocolate

• Cookie com gotas de chocolate ou com Nutella

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (Japão)

• Yakisoba

• Pastel

• Biscoito da sorte

Confira a programação de shows e intervenções artísticas

Sexta-feira (10)

18h30

– Abertura dos portões

19h

– Palco Culturas: Karla Mendes (música)

– Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

19h30

– Intervenção: Perna de Pau | Malabarismo – MB Circo (circo)

20h

– Palco Tradições: Grupos de dança: Lili Rosseti Núcleo de Artes (Arábia)/Espaço D. Cia de Dança | (Brasil e Estados Unidos)/Sala Flamenca Beto Fonseca (Espanha)/Arabesque Studio de Dança (Arábia)

– Intervenção: Charanga da Tramp – Cia Tramp de Palhaços (teatro)

20h30

– Intervenção: Pirofagia – MB Circo

21h

– Armazém das Artes: Albertinho O Menino Voador – Cia Luzes e Lendas (teatro)

– Palco Culturas: Ezequiel Braga (música)

– Palco Tradições: N’Calma (música)

21h30

– Intervenção: Pirofagia | Malabarismo – MB Circo

22h

– Palco Nações: Dudu Nobre

O sambista Dudu Nobre – Foto: Divulgação

Sábado (11)

12h

– Abertura dos portões

12h30

– Intervenção: Perna de Pau – MB Circo

13h

– Palco Culturas: Marcos Estevam (música)

13h30

– Intervenção: Mágico – MB Circo

14h

– Intervenção: Roda de Capoeira – Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro (patrimônio imaterial)

14h30

– Intervenção: Perna de Pau – MB Circo

15h

– Palco Culturas: Liane Carpani (música)

15h30

– Intervenção: Mágico – MB Circo

16h

– Palco Tradições: Lis Ferraz (música)

– Armazém das Artes: Histórias de Mala e Cuia – Tríade Teatral (teatro)

– Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

16h30

– Intervenção: Malabarismo – MB Circo

17h

– Palco Culturas: Rodrigo de Marco (música)

– Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

17h30

– Intervenção: Palhaço – MB Circo

18h

– Intervenção: Maracatu Estação Quilombo (música)

– Intervenção: Um Incrível Show de Mímica – Damião e Cia (teatro)

– Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

18h30

– Intervenção: Palhaço | Malabarismo MB Circo (circo)

19h

– Palco Culturas: Frann Azalim Duo (música)

– Intervenção: Alegria Articulada – Anjo das Marionetes (teatro)

– Intervenção: Poesias do Mundo | Marcela Isler

19h30

– Intervenção: Perna de Pau – MB Circo

20h

– Palco Tradições: Grupos de Dança: Focus Educação e Cultura (Argentina e Brasil) / Núcleo de Dança Minuetto (Rússia) / Danças Latinas – José Castellanos (América Central e África) / Cia Juliana Daniel (Árabia) / Grupo Mitsuba (Japão) Laboratório da Dança Fernanda Araújo (Espanha) + Poesias do Mundo

– Intervenção: Poesias do Mundo – Marcela Isler

20h30

– Intervenção: Pirofagia – MB Circo

21h

– Armazém das Artes: A Vaqueira – Cia Laleoni (teatro)

– Palco Culturas: Do Prado (música)

– Palco Tradições: N’Calma (música)

21h30

– Intervenção: Malabarismo | Pirofagia – MB Circo

22h

– Palco Nações: Melim

A banda Melim – Foto: Divulgação

Domingo (12)

12h

– Abertura dos portões

12h30

– Intervenção: Perna de Pau – MB Circo

13h

– Palco Culturas: Janaina de Cássia (música)

– Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

13h30

– Intervenção: Malabarismo – MB Circo

– Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

14h

– Palco Tradições: Grupo Assim Q se Faz (música)

– Intervenção: Teatro Lambe Lambe: Espaço Sideral – Cia Gramelô (teatro)

14h30

– Intervenção: Malabarismo | Palhaço – MB Circo

– Intervenção: Cozinha Mirabolântica – Grupo de Teatro Mirabolantes (teatro)

15h

– Palco Culturas: Gabriel Bastos (música)

15h30

– Intervenção: Perna de Pau | Malabarismo – MB Circo

16h

– Palco Tradições: Sheila Canova e Banda (música)

– Armazém das Artes: Tempo de Passar Passarinho – Rabugentos Cia Teatral (teatro)

16h30

– Intervenção: Bicicleta Maluca – MB Circo

17h

– Intervenção: Montando Histórias – Casa Dois João (teatro)

– Intervenção: Folia de Reis – Ouro, Incenso e Mirra (música)

17h30

– Intervenção: Monociclo | Perna de Pau – MB Circo

– Intervenção: Samba de Bumbo (música)

18h

– Intervenção: Xinfrim – Cia Pé de Cana (teatro)

18h30

– Intervenção: Malabarismo | Pirofagia – MB Circo

19h

– Palco Culturas: Ferdi Oliveira (música)

– Armazém das Artes: Porco Cane: Uma Visita – Rabugentos Cia Teatral (teatro)

19h30

– Intervenção: Palhaço | Perna de Pau – MB Circo

– Intervenção: Poesias do Mundo | Marcela Isler (teatro)

20h

– Palco Tradições: Grupos de Dança: Faces Ocultas Cia de Dança (Brasil) / Cia de Dança e Teatro JK (Arábia) / Laboratório da Dança Fernanda Araújo (Espanha) / Kawasuki Seiryu Daiko (Japão)

20h30

– Intervenção: Pirofagia – MB Circo

– Intervenção: Poesias do Mundo | Marcela Isler (teatro)

21h

– Palco Nações: Maria Cecília & Rodolfo