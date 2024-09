Veja lista de beneficiários e suplentes em sorteio de apartamentos da CDHU em Santa Bárbara

Relação foi divulgada pela companhia em seu site; confira os próximos passos do processo

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) divulgou em seu site a lista de beneficiários e suplentes definidos no sorteio dos 372 apartamentos que estão em construção na região do Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste.

A relação pode ser vista em ordem alfabética por meio deste link ou por ordem de classificação por aqui e conta com 1.348 nomes – 372 beneficiários e 996 suplentes.

Sorteio reuniu milhares no estádio do União Barbarense – Foto: Leonardo Matos/Liberal

O sorteio reuniu milhares de pessoas no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, do União Barbarense, no último dia 5. Ao todo, havia 15.896 candidatos, que pegaram suas senhas nos dois dias anteriores.

Segundo Ticiane Costa D’Aloia, diretora de Atendimento Habitacional da CDHU, a entrega das obras ocorrerá em duas etapas: 186 unidades até novembro deste ano e o restante até novembro de 2025.

Os documentos dos sorteados ainda serão analisados pela companhia, que também já divulgou a lista de famílias convocadas para apresentação de documentação.

Das 372 moradias, a CDHU destinará uma parte para grupos específicos: 27 para famílias que tenham pessoas com deficiência, 19 para idosos, nove para profissionais de segurança pública, 12 para pessoas que vão morar sozinhas e 20 para famílias que vivem em assentamentos precários ou favelas.

Quantos aos demais apartamentos, há 188 destinados às famílias com renda entre um e três salários mínimos, 59 para renda familiar de três a cinco salários mínimos e 38 para renda familiar de cinco a dez salários mínimos.

As famílias devem se enquadrar em determinados critérios, como, por exemplo, comprovar que residem há pelo menos cinco anos no município. As regras podem ser vistas neste link.