Veja como foi a entrevista Rafael Piovezan, candidato a prefeito de Santa Bárbara - O Liberal

Rafael Piovezan, candidato a prefeito de Santa Bárbara, durante sabatina do Grupo Liberal - Foto: Leonardo Matos/Liberal

Rafael Piovezan (PL), candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, foi o segundo entrevistado da série de sabatinas do Grupo Liberal, nesta quarta-feira (11).

O atual prefeito, que busca reeleição, comentou sobre a criação de unidades e complexos de saúde em regiões da cidade e defendeu os investimentos do seu governo no setor.

Questionado, Rafael falou sobre o tombamento do estádio do União Barbarense e o plano de construir um estádio público que possa ser usado pelo clube. Também falou sobre o andamento de um projeto de usina de lixo e sobre a volta da operação do aterro sanitário, interditado.

Piovezan ainda comentou sobre medidas para reduzir a perda d’água no município. Ele negou também que tenha havido um racha com o ex-prefeito Denis Andia (MDB), aliado político.

Candidato pelo PL, Rafael Piovezan tem 42 anos e é o atual prefeito de Santa Bárbara. Biólogo concursado da prefeitura, ele também foi vice no segundo mandato de Denis Andia, entre 2017 e 2020, além de secretário de Meio Ambiente e diretor-superintendente do DAE.

Piovezan repete a chapa da eleição anterior, com o vice Felipe Sanches, do Republicanos. Eles representam a coligação “Trabalho por nossa cidade. Orgulho da nossa gente!”, que ainda conta com PP, MDB, PRD, DC, Mobiliza, Avante e Solidariedade.

Propostas, opiniões e vida pública

Tradicionais na cobertura eleitoral da região, as sabatinas do Grupo Liberal têm o objetivo de debater com os candidatos a prefeito propostas que tenham para o governo municipal, além de questões da vida pública do concorrente e sua biografia. Na segunda-feira (9), o candidato Vanderlei Larguesa (PT) foi o primeiro entrevistado.

Neste ano, os jornalistas que participarão serão o chefe de reportagem Rodrigo Alonso e o repórter Gabriel Pitor. Paula Nacasaki será a âncora do programa.

A ordem das entrevistas foi definida em sorteio realizado na sede do Grupo Liberal, com representantes dos candidatos, no dia 21 de agosto.