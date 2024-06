Veja as atrações da Festa de São João Batista, no Mollon, que começa nesta sexta

Banda AR 40 - Foto: Arquivo/Liberal

Com uma programação diversificada e atrações para todas as idades, a Festa de São João Batista, no Mollon, promete um cardápio delicioso, recheado de pratos típicos da culinária junina, música de qualidade, shows de prêmios e uma variedade de brincadeiras para adultos e crianças.

Esta será a primeira vez que as rádios Gold (FM 94.7) e Zé FM (76.3), do Grupo Liberal, irão comandar as atrações. Segundo Cezar Polidoro, radialista do grupo, essa é uma oportunidade única de revitalizar uma tradição que há algum tempo estava adormecida.

“A festa do Mollon sempre foi uma tradição e, agora, com o novo padre, a quermesse está ganhando um novo fôlego. Nós, do Grupo Liberal, estamos muito felizes em participar desse momento. Que seja a primeira de muitas outras festas”, afirmou Polidoro.

O evento começa nesta sexta-feira, dia 14 de junho, às 19 horas, com o show da dupla sertaneja Fábio Menezes e Felipe, que promete animar o público com seus sucessos.

No sábado, dia 15, a festa continua com a banda AR 40, conhecida por seu repertório de pop/rock e flashbacks dos anos 70, 80 e 90. A banda, formada há oito anos, tem conquistado fãs em bares, festas de empresas, casamentos e confraternizações.

No domingo, 16 de junho, as festividades começam cedo, com as barracas funcionando a partir das 11 horas, oferecendo comidas típicas e muita música ao vivo.

Às 13 horas, os presentes poderão participar do tradicional show de prêmios, que sorteará itens como notebook, máquina de lavar roupas, TV de 50 polegadas, R$ 3.000,00 em dinheiro e uma Moto zero quilômetro.

A expectativa é que a Festa de São João Batista do Mollon atraia um grande público durante os três dias, fortalecendo os laços comunitários e trazendo um novo fôlego para as celebrações juninas na região.