Veículo roubado é localizado e homem é preso por receptação

Um homem foi preso nesta segunda-feira (26) por receptação e tráfico de drogas, após ser localizado por policiais da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana em uma chácara de Santa Bárbara d’Oeste. Buscas foram realizadas após a emissão do sinal de localização do veículo roubado no mesmo município no último dia 24.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma empresa de rastreamento de veículos procurou a delegacia para informar que tinham conseguido rastrear a localização de um Honda CRV, roubado no dia 24 deste mês em Santa Bárbara.

Com essas informações, por volta das 11h30, os policiais chegaram até o local indicado pela empresa, uma chácara na Rua Ermelindo Batista, Santa Rosa II no mesmo município. Ao entrarem no imóvel, os policiais localizaram o veículo estacionado em um campo de futebol. Dentro do imóvel, estavam um casal.

Aos policiais, a mulher disse que nada sabia. Já o homem relatou que havia alugado a chácara para uma terceira pessoa, e que este deixou o carro no local, porém ele não tinha os dados do locatário.

Policiais também encontraram, sob alguns tambores, restos de cocaína, e em uma lixeira, dentro de um saco plástico havia 54g do mesmo entorpecente.

Sobre o entorpecente, a mulher disse que conhecia a origem, já que não mora na chácara. O homem mais uma vez disse que os tambores também foram deixados pelo locatário, junto com o veículo.

Os dois foram encaminhados à CPJ, onde foi constatado que o homem já tinha antecedentes criminais por receptação e tráfico de drogas. A mulher não possuía nenhum antecedente e foi liberada após prestar depoimento.

Ainda na delegacia, a vítima que teve o veículo roubado, não reconheceu o homem como sendo o autor do roubo de seu veículo. Do delito de roubo ele foi liberado, entretanto foi autuado em flagrante por receptação de veículo e tráfico de drogas.