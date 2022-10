Veículo capota após ser atingido por outro carro na Avenida Santa Bárbara

Jeep Compass capotou após ser atingido por Ford Fiesta na Avenida Santa Bárbara - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Um SUV Jepp Compass capotou após ser atingido por um Ford Fiesta, na Avenida Santa Bárbara, no cruzamento com a Rua do Milho, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta terça-feira (11).

Policiais militares da Base Móvel estiveram no local para auxiliar no trânsito e remoção dos veículos. Segundo a corporação, não foi possível constatar qual das condutoras ultrapassou a sinalização fechada no semáforo, causando a colisão.

Socorristas de uma ambulância foram acionados, mas nenhum dos envolvidos no acidente precisou de atendimento médico.