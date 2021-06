Valetas causam danos em veículos no Jardim Esmeralda

As valetas profundas e com buracos sempre foram um problema comum na rua e estragam os carros

As valetas profundas e com buracos nos cruzamentos da Rua do Rayon com as ruas do Centeio, Trigo, Lentilha e Café, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, causam danos aos automóveis que passam pelo local.

As valetas profundas e com buracos sempre foram um problema comum na rua, e estragam os carros – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Segundo o analista de sistemas Sandro Pereira, de 33 anos, morador da região há 20 anos, o para-choque do seu carro já não tem mais tinta e é necessário fazer a manutenção dos amortecedores constantemente.

“Tem algumas esquinas que é preciso ir na contramão por causa do tamanho do buraco”, relata. Sandro ressalta que “as valetas sempre foram um problema. Meus amigos brincam que este é o bairro da valeta”.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste respondeu que a demanda foi encaminhada ao setor responsável e mantém nos serviços de zeladoria a manutenção e substituição de canaletas, que atende as demandas gradativamente. Nesta semana, o serviço foi realizado no cruzamento da Rua da Agricultura com a Avenida Alfredo Contatto.

