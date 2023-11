De acordo com munícipes, a interrupção no fornecimento de energia acontece sempre em dias chuvosos

Moradores do Vale das Cigarras, em Santa Bárbara d’ Oeste, ficaram sem energia após a forte chuva que atingiu a região na tarde desta terça-feira (31).

Segundo relatos deles, a interrupção começou por volta de 14 horas e causou grandes transtornos. Afirmaram também que esta não é a primeira vez que ficam sem eletricidade.

Segundo apurou o LIBERAL nesta quarta (1º), em algumas residências a energia tinha se restabelecido em sistema meia fase no período da tarde, entretanto, outros imóveis estavam completamente sem.

Moradores das ruas Palmiro Balancim, Alceu de Campos Machado, José Petrin e Lázaro Brás de Melo falaram sobre a interrupção. Eles afirmaram que o problema afeta todo o bairro e se repete em ocasiões de chuva.

Nathalia Karoline Antunes de Oliveira, 27, mora no bairro há dois anos e a falta de energia já lhe trouxe prejuízos, como uma geladeira queimada, em 2022.

No caso mais recente, desta terça, ela perdeu todos os alimentos da geladeira.

“Toda vez que faz um tempinho de chuva, começa um ventinho aqui e já acaba a energia. Não se passa duas semanas sem que o bairro fique totalmente sem eletricidade”, reclama Nathalia.

A moradora da Rua Alceu de Campos Machado, Margarete Duarte, 51, teve dificuldades para cuidar do pai de 91 anos e do irmão especial, de 53.

“Meu irmão é especial e se assusta de ficar no escuro, ainda mais com o temporal, precisamos recorrer as velas para amenizar a situação”, explica.

RESPOSTA

A CPFL Paulista informou que fortes chuvas atingiram Santa Bárbara, impactando trechos da rede de distribuição.

“A maioria dos clientes afetados já teve o fornecimento de energia normalizado, restando casos pontuais que seguem em atendimento por equipes da concessionária, como é o caso do bairro mencionado.”

A distribuidora ressaltou ainda que os maiores danos foram causados pela queda de árvores de grande porte, a maioria inadequada para áreas urbanas e plantadas sob a rede elétrica.