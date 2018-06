Vaga para pediatra é incluída em concurso em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste decidiu incluir mais uma vaga no concurso público aberto no final de maio para a contratação de profissionais de educação e saúde. O novo cargo a ser preenchido é de médico pediatra, com jornada de 20 horas semanais e salário de R$ 9,3 mil.

O prazo para inscrições no processo seletivo foi prorrogado até o dia 27 deste mês. A prova está marcada para 22 de julho. As inscrições são realizadas no site da SH Dias.

Também são oferecidas vagas para Acupunturista, Auditor, Cirurgião Pediátrico, Endocrinologista, Gastroenterologista, Ginecologista e Obstetrícia, Ginecologista Especialista, Infectologista, Neuro Cirurgia, Urologista, Neurologista, Neuro Especialista, Neurologista Pediátrico, Ortopedista, Psiquiatra, Regulador e do Trabalho. Ainda serão contratados farmacêutico, enfermeiro, cirurgião dentista e técnico de enfermagem.