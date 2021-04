Vacinas de UBS que teve fiação furtada em Santa Bárbara não foram afetadas

O GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) de Campinas avaliou que não houve danos às vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19) que estavam armazenadas na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Laudissi/Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, no dia 25 de fevereiro, quando o local teve a fiação elétrica furtada.

Com isso, os imunizantes foram reincorporados ao estoque da prefeitura para a vacinação.

Havia a possibilidade das doses terem sido comprometidas, já que, devido ao furto, o posto de saúde ficou sem energia, afetando o sistema de refrigeração que mantinha as vacinas na temperatura ideal. Por isso, houve o envio da carga para análise em Campinas.

A informação de que as doses não tiveram nenhum tipo de problema foi inicialmente revelada pela comissão de saúde criada na Câmara de Santa Bárbara para fiscalizar a imunização contra o novo coronavírus (Covid-19) e confirmada ao LIBERAL pela prefeitura.

“Após avaliação do serviço técnico regional responsável pelos imunobiológicos e conclusão das análises, deu parecer favorável à utilização de 49 doses da vacina contra Covid-19, que se encontravam armazenadas na UBS do Laudissi/Romano, na ocasião de furto de fiação elétrica ocorrido no dia 25 de fevereiro. As doses já foram reincorporadas ao Plano de Vacinação do Município e são utilizadas para vacinar os públicos já inseridos na Campanha”, disse a prefeitura em nota.