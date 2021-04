Vacinação para profissionais da Educação começa na segunda em Santa Bárbara

A vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) para profissionais de Educação em Santa Bárbara d’Oeste começa na próxima segunda-feira (12). Duas escolas serão pontos de imunização.

De acordo com a prefeitura, os profissionais que se cadastraram no Vacina Já, do Governo do Estado, serão convocados por telefone para se vacinar. Será necessário apresentar o QR Code gerado pelo sistema estadual, além de RG e CPF.

A Escola Municipal Professora Antônia Dagman de A. Rosolon e o Ciep Dom Eduardo Koaik vão sediar a campanha. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h30.