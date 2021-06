Vacinação 43 a 49 anos retorna no sábado, diz Prefeitura de Santa Bárbara

A vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) em Santa Bárbara d’Oeste, para pessoas de 43 a 49 anos sem comorbidades, retorna neste sábado (26), segundo informado pela prefeitura no fim da tarde desta quinta-feira (24).

Conforme apurado pela reportagem, o Estado enviou 2,9 mil doses de vacina, que devem chegar na sexta-feira (25) ao município.

Segundo prefeitura, estimativa de público de 43 a 49 anos é d 13 mil pessoas – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

Segundo a Secretaria de Saúde, o lote chega somente na sexta, conforme comunicado pela DRS-7 (Departamento Regional de Saúde). “Assim que as doses estiverem no município, a Secretaria de Saúde fará o comunicado dos horários de vacinação”.

O LIBERAL perguntou à prefeitura e ao Estado de qual vacina será o lote, mas não houve resposta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A vacinação da faixa etária de 43 a 49 anos em Santa Bárbara foi suspensa na quarta-feira (23), por falta de doses, no primeiro dia de campanha do grupo.

Santa Bárbara tinha recebido 3,2 mil doses da CoronaVac para o novo grupo, que acabaram em menos de 24 horas.

A prefeitura havia prometido retomar a vacinação assim que chegassem novas doses. A imunização para os demais públicos já inseridos na campanha seguiu normalmente.

Em nota ao LIBERAL, a Secretaria de Saúde do Estado disse que tem enviado doses regularmente a todos os municípios do Estado para andamento das fases da campanha vigente, assim que o Ministério da Saúde disponibiliza remessas para São Paulo.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Santa Bárbara d’Oeste recebeu 3,2 mil doses e agora outras 2,9 mil doses. O avanço e continuidade da campanha de vacinação depende do envio de doses do governo federal, que tem retardado a liberação de vacinas, impactando no ritmo de redistribuição aos municípios”.

A pasta alega ainda que Santa Bárbara já recebeu mais de 94,7 mil doses desde o início da vacinação.

Histórias do Coração merecem ser contadas toda semana.

“Destas, somente 89,2 mil foram aplicadas, evidenciando “saldo” de 5,4 mil doses. Os dados foram informados pelos próprios municípios e estão disponíveis para consulta no vacinômetro”.

O LIBERAL pediu posicionamento à prefeitura sobre o saldo negativo citado pelo Estado, mas o Executivo não se pronunciou a respeito.

Filosofias do cotidiano no blog da Alessandra Olivato.

Em Santa Bárbara, as doses são disponibilizadas de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso, no Centro, e Mirzinho Daniel, no Jardim São Francisco, e na Casa de Maria, no Jardim das Laranjeiras.

Não há necessidade de agendamento, mas é sugerido o cadastro nos sites do governo estadual e da prefeitura para agilizar o processo.