Usina Santa Bárbara recebe Encontro de Veículos Antigos neste fim de semana

O Complexo da Usina Santa Bárbara receberá no neste sábado (16), das 9h às 22h, e no domingo (17), das 8h30 às 17h, o 9º Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara d’Oeste. Para a entrada, é necessário doar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão revertidos ao Fundo Social de Solidariedade.

O evento reúne apaixonados por veículos com 30 anos ou mais de existência. Qualquer pessoa pode participar com a sua máquina, caso atenda ao pré-requisito. Para isso, também é preciso doar 2 kg de alimentos não perecíveis por veículo.

No domingo, às 14h30, os participantes serão premiados nas seguintes categorias: maior distância percorrida, veículo mais antigo, maior comboio, veículo especial, veículo destaque e participações especiais.

Ao longo do fim de semana, o encontro também contará com programação musical, de dança e intervenções, playground, “mercado de pulgas” e food trucks.

No sábado, a animação do evento ficará por conta da Banda Cadillac, Banda Nova Califórnia, Turma do Passinho, The Beer Brother’s Band, Banda Uppercut e Amigos do Flash Back, com encerramento de Queen Tribute Brazil.

Já no domingo, vão se apresentar o ROAM/FAMAM (Projeto Amigos Música), Banda Electro Rock, Amigos do Passinho, Elvis Presley Tributo Show e Banda GTC.

A Praça de Alimentação será composta por food trucks de Santa Bárbara, como Estação Restaurante, Pão com Linguiça do Mineiro, Mafea Burger, Luz Gastronomia, Doces Cilas, Raspa Raspa Raspadinhas de Gelo, Bang Food Truck, Trattoria Il Volo, House Açaí e Dr Chapa.

Confira a programação do encontro

Sábado, dia 16:

10h – Banda Cadillac

12h30 – Banda Nova Califórnia

14h45 – Turma do Passinho

15h – The Beer Brother’s Band

18h – Banda Uppercut

19h45 – Amigos do Flash Back

20h30 – Queen Tribute Brazil

Domingo, dia 17: