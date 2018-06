Usina Furlan deve encerrar produção em Santa Bárbara

Uma reunião marcada para esta quarta-feira, dia 20, deve definir a desativação da centenária Usina Furlan, em Santa Bárbara d’Oeste. Os acionistas decidirão se aceitam uma proposta feita pelos grupos Raízen e São Martinho, para a venda dos canaviais que abastecem hoje a planta industrial. Fontes nos bastidores da negociação afirmam que negócio deve girar em torno de R$ 180 milhões.

Pelo acordo, as duas empresas assumiriam a moagem de um milhão de toneladas de cana-de-açúcar produzidos anualmente por áreas da subsidiária agrícola do grupo Furlan e por produtores que hoje possuem contratos de fornecimento. Foto: Arquivo / O Liberal

O edital de convocação da reunião, que por lei precisa ser publicado no Diário Oficial do Estado, diz que o objetivo da operação é “o fortalecimento dos investimentos e esforços de gestão da companhia no site industrial localizado na cidade de Avaré”. A assembleia será realizada na sede do grupo, que fica na fazenda Bom Jesus, no bairro Alambari.

Procurado, o diretor financeiro Genivaldo Furlan se recusou a falar sobre o assunto. As assessorias de imprensa da Raízen e do grupo São Martinho também afirmaram que não iriam se manifestar.

A usina emprega, segundo o STIAP (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins de Piracicaba e Região), cerca de 250 pessoas atualmente. Segundo o site oficial da empresa, a produção de açúcar em Santa Bárbara acontece há 107 anos e a de etanol, há 39 anos.

O presidente da entidade, Fânio Luís Gomes, disse que os rumores sobre a desativação da Furlan existem, mas nenhum comunicado oficial foi feito pela empresa até agora.

“O questionamento partiu dos próprios trabalhadores, por conta da demora em iniciar a moagem. Das quatro usinas da região, apenas a Furlan não tem previsão de começar. Há um certo incômodo. Chegamos até a questionar eles (empresa) e a resposta foi de que a usina vai moer este ano, mas pode ter mudado alguma coisa de sexta-feira pra cá. Se aconteceu (a venda e a consequente desativação), os trabalhadores não sabem ainda”, afirmou o sindicalista.