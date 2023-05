Unidade de saúde sofre o segundo furto em dois dias

Pelo menos dez atendimentos precisaram ser cancelados - Foto: Divulgação

O furto de cabos de energia prejudicou o atendimento no Centro de Referência em Saúde da Mulher, que funciona no mesmo prédio do Centro de Especialidades, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. A primeira ação criminosa ocorreu na madrugada desta terça, quando criminosos levaram os cabos. Outro furto foi constatado na manhã de quinta-feira (25).

Uma servidora informou ao LIBERAL que os criminosos provavelmente tiveram acesso ao interior do imóvel após abrir a janela de um banheiro que dá acesso à rua. Foram levadas todas as torneiras e os condensadores de ar-condicionado.

Pelo menos dez atendimentos precisaram ser cancelados. “Os atendimentos serão reagendados e vai sobrecarregar”, afirmou uma servidora.

A prefeitura informou que os serviços para a manutenção do prédio já ocorrem, com objetivo de funcionamento a partir da próxima segunda. “O prédio conta com sistema de vigilância e, além disso, a Guarda Municipal intensificará o patrulhamento e segurança”, completa.