Uma história que é sinônimo de progresso

A viagem pela história de Santa Bárbara d’Oeste pode começar na Rua João Lino, 362, no Centro. No local, funciona diariamente o Museu da Imigração, anexo ao Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, que conta, com detalhes, cada capítulo da formação do município. Foi justamente esse caminho que o LIBERAL fez para poder trazer a cronologia de Santa Bárbara, que completa 204 anos de fundação neste domingo, 4 de dezembro.

Ao chegar no local, o visitante é recepcionado tanto por Jane Brasil, 62, monitora do museu, quanto pela estátua de gesso de Margarida da Graça Martins, ou somente Dona Margarida, a fundadora da cidade. É aqui que começamos a contar a história dos 204 anos, pois foi ela quem, em 1817, tomou posse da sesmaria, delimitada pelos rios Piracicaba e Quilombo, que deu origem ao que viria ser Santa Bárbara d’Oeste. “A Dona Margarida se casou duas vezes.

A primeira vez com 13 anos, mas o marido faleceu após três anos. A segunda vez foi com 26 anos, só que naquele momento ela já tinha tomado à frente da sua família e por isso as sesmarias pertenciam a ela. Era incomum uma mulher ter as posses da família, mas as circunstâncias levaram a isso”, conta Jane.

“As pesquisas dizem que a Dona Margarida escolheu essa sesmaria porque tinha muita água. A terra, chamada de terra roxa, era excelente para o cultivo, além das densas matas. Então, ela trouxe os filhos, parentes, agregados e escravos, e montou a fazenda”, completa.

Já estabelecida na sesmaria, Dona Margarida mandou construir um engenho de açúcar – que deu origem à tradição do cultivo no município -, uma igreja de “pau a pique”, conhecida por ser a atual Igreja Matriz, e batizou o nome da sesmaria de Santa Bárbara dos Toledos, já que a fundadora era devota da santa e o terreno anteriormente pertencia à família Toledo. Anos depois, o “dos Toledos” seria substituído por “d’Oeste”, que se referia à localização das terras em relação a Campinas, ou seja, ficavam a oeste da então Vila São Carlos de Campinas.

“O engenho de açúcar e a igreja foram fundamentais, porque a cidade se desenvolveu em volta do que viria a ser a Matriz. E o engenho porque o cultivo da cana se tornou a principal fonte de renda da cidade”, diz Jane.

Os imigrantes também foram importantes para a gênese de Santa Bárbara. Os primeiros a desembarcarem na região foram os portugueses e os alemães, e não os americanos, como erroneamente é propagado. As primeiras levas foram registradas em 1841 e 1860 para trabalharem nas fazendas. Só em 1865, com a chegada do Coronel William Hutchinson Norris e do seu filho Robert, é que os americanos vieram se instalar em Santa Bárbara.

Vila dos americanos, a futura vizinha

No andar superior do Museu da Imigração está toda a história da chegada dos americanos à região, refugiados da Guerra de Secessão, a partir de 1866. Eles foram os responsáveis por trazer as ferramentas e as culturas que foram importantes para o desenvolvimento da cidade: o trole, o arado, as cunhas de café, além do algodão e da melancia. Fora isso, os Confederados também foram importantes no desenvolvimento comercial, religioso – ao propagar o protestantismo – e educacional de Santa Bárbara, que foi elevada, em 1869, à categoria de cidade.

A Vila dos Americanos, que englobava as fazendas das Palmeiras, Carioba, Salto Grande e Machadinho, também recebeu, em 1875, a Estação Santa Bárbara, que colaborou ainda mais para o crescimento da produção da cidade. Porém, a estação foi alvo de disputas quando a Villa Americana virou distrito e passou a pertencer a Campinas, em 1904.

“Em 1933, Santa Bárbara ainda pertencia a Piracicaba e foi feito um tratado, que traçava uma linha reta para delimitar as terras de Santa Bárbara. Isso dava, no máximo, dois quilômetros do Rio Quilombo e por ali se desenvolveu a Vila dos Americanos, além da fundação da Estação de Santa Bárbara. Então, de fato, a estação era de Santa Bárbara”, conta Antonio Carlos Angolini, historiador do município.

“Quando a vila virou distrito de paz e passou a pertencer a Campinas, os vilamericanos foram inteligentes e perceberam que a Estação estava dentro do território de Campinas por conta desse tratado de 1933. Então, de direito, a estação era de Campinas e depois de Americana”, completa.

A Villa Americana se separou de Santa Bárbara d’Oeste e conquistou, em 1924, a sua emancipação em relação a Campinas, dando origem a atual cidade de Americana.

Nasce o apelido: Pérola Açucareira

O desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste se deu por meio das fábricas, dos comércios, das estações e das usinas. Isso é destacado no museu com informações, dados e curiosidades sobre o século 20.

Uma das figuras mais importantes para o crescimento industrial do município foi João Frederico Rehder, o Major Rehder, que fez uma sociedade com franceses para fundar a Usina Santa Bárbara. Também é possível citar o Comendador Américo Emílio Romi, criador da “Garage Santa Bárbara” e da indústria metalúrgica Romi, responsáveis pelo lançamento, em 1956, do Romi-Isetta, o primeiro automóvel fabricado no Brasil.

As usinas Cillos, Azanha e Furlan também foram importantes para o desenvolvimento do município, bem como a Fábrica Sans de máquinas agrícolas. Entre os comércios, se destacaram o Armazém de Secos e Molhados, da Rua Dona Margarida, a Farmácia Santa Eliza e a Casa Alves.

“Na década de 60, Santa Bárbara tinha quatro usinas, por isso foi apelidada de Pérola Açucareira. Elas foram fundamentais para o desenvolvimento da cidade por cerca de quatro décadas. Muitos empregos foram criados. Tanto é que a cidade sentiu o baque quando essas usinas faliram ou foram incorporadas por outras”, destaca João José Bellani, também pesquisador da história de Santa Bárbara.

Com a perda da Estação Santa Bárbara para a Vila Americana, as indústrias da região investiram em linhas férreas e inauguraram a Estação de Cillos e a de Caiubi – esta última fundamental para o desenvolvimento dos distritos de Caiubi e Santo Antônio do Sapezeiro. “Mas Santa Bárbara experimentou o progresso, de fato, com a construção da Rodovia dos Bandeirantes.

Americana já tinha a estação e tinha também a Anhanguera, então a Bandeirantes foi a esteira para o progresso em Santa Bárbara”, aponta Antonio Carlos Angolini.

NÚMEROS ATUAIS

Santa Bárbara tem 21.358 empresas ativas cadastradas no município, entre indústrias, comércios, serviços, autônomos e etc. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população aproximada é de 195 mil, sendo que mais de 50 mil estão empregados. O PIB (Produto Interno Bruto), que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos, é de R$ 31.941,02. A taxa de escolarização é de 98,4%, uma das maiores do estado de São Paulo.