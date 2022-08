Uma avenida que uniu três ‘cidades’

Avenida Santa Bárbara completa, hoje, 35 anos com status de região central por ligar bairros da zona leste, Centro e o município de Americana

Avenida Santa Bárbara tem quase 5 quilômetros de extensão - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara - Divulgação

Em 11 de dezembro de 1992, quando Valmir Rodrigues de Oliveira, hoje com 70 anos, abriu a casa de show Salão Ypê, na Rua da Agricultura, às margens da Avenida Santa Bárbara, a via começava a atrair a atenção de donos de indústrias que por ali passaram a se instalar. Hoje, 35 anos depois que foi inaugurada, em 21 de agosto de 1987, a avenida, na época conhecida como “estrada Santa Bárbara-Americana”, tem dois shoppings e cerca de 800 estabelecimentos comerciais, inclusive o salão de Valmir, que tem uma clientela fiel.

“No começo, vieram as indústrias. A avenida foi ficando bonita, com muitas árvores de ipê, por isso o nome do salão. Os comércios demoraram um pouco para chegar, vieram só depois de uns 10, 15 anos que a avenida tinha sido inaugurada”, recorda.

A duplicação da estrada foi feita com recurso do governo estadual, que a princípio seria utilizado para a construção do viaduto da Fepasa. Porém, o então prefeito da época, José Maria de Araújo Júnior, decidiu atender ao apelo da população devido ao grande fluxo de veículos que passavam pela estrada e optou pela duplicação da via.

Principal caminho de ligação da cidade com os bairros da zona leste e com o município de Americana, a Avenida Santa Bárbara tem pouco mais de cinco quilômetros de extensão, tendo início no antigo pontilhão da Fepasa e fim nas proximidades da Rua da Siderita.

A maioria dos empreendimentos está instalada nas ruas do Ósmio e da Agricultura, marginais da avenida que dão acesso a outras importantes regiões de comércios, serviços e indústrias. “Depois do Tivoli, que é um grande empreendimento, os terrenos valorizaram bastante e a avenida se desenvolveu rapidamente”, diz Valmir.

O Tivoli foi inaugurado em novembro de 1998, 11 anos depois da duplicação da antiga estrada. Gerente-geral do centro de compras, Gustavo Salvagnini acredita que a avenida tenha sido fundamental para o progresso do município, principalmente por abranger bairros que fazem divisa com Americana.

“Desde que assumi a gerência-geral do shopping, há seis anos, é possível observar o quanto a Avenida Santa Bárbara se tornou uma das principais da cidade, ao receber um grande fluxo de veículos e concentrar importantes empresas e um comércio bastante ativo”, afirma.

Carrol Meneghel e Jacir Furlan descerram a placa inaugural da Avenida Santa Bárbara – Foto: CEDOC da Fundação Romi

Obras de duplicação da Avenida Santa Bárbara – Foto: CEDOC da Fundação Romi

Obras em trecho da Avenida Santa Bárbara – Foto: CEDOC da Fundação Romi

Avenida Santa Bárbara após as obras de duplicação – Foto: CEDOC da Fundação Romi

PASSADO E PRESENTE. As obras da avenida foram realizadas pela Construtora Lix da Cunha S.A. num período de 11 meses, com 4,7 mil metros de extensão. Ao todo, foram investidos 35 milhões de cruzados (hoje, R$ 12,7 milhões).

Segundo declarações daquela época do então secretário de Obras e Viação, Antônio Jarbas Fornazari Filho, e do secretário de Planejamento, João Batista Biajoni, cerca de 30% dos gastos finais da duplicação da antiga estrada foram entre tubulações e passagens dos córregos Giovanetti, Gerivá e Mollon, e mais dois mil metros de canaletas.

Hoje, a avenida é, geograficamente, uma região central de uma cidade expandida – em área entre o Centro de Santa Bárbara, a zona leste do município e Americana, com uma estimativa de mais de 350 mil habitantes envolvidos nessa região.

Valmir, do Salão Ypê, há 29 anos na avenida – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Entre os empreendimentos recentemente instalados na região estão o Assaí Atacadista, Cervejaria 3 Américas, Paris 6, Coco Bambu e Centauro – estes dois últimos, no Tivoli Shopping. Para Valmir, um dos primeiros a garantir seu espaço às margens da antiga “estrada Santa Bárbara-Americana”, a tendência é a avenida crescer ainda mais. “Esses 35 anos passaram tão rápido. Parece que foi ontem”.