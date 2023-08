Um mês após confusão, imagens de aeroporto ainda não foram enviadas

Família de Santa Bárbara é investigada por supostas agressões ao ministro do STF no aeroporto de Roma

Um mês após a confusão envolvendo uma família de Santa Bárbara d’Oeste e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), as imagens do ocorrido ainda não vieram à tona. O caso aconteceu no aeroporto de Roma, na Itália.

O casal Roberto Mantovani Filho e Andreia Munarão, e o genro deles, Alex Zanatta Bignotto, são investigados pela PF (Polícia Federal) por supostas agressões a Moraes e familiares. Eles negam e afirmam que suas versões serão comprovadas pelas imagens do aeroporto.

Andreia, Alex e Mantovani já foram ouvidos pela Polícia Federal. – Foto: Reprodução

O advogado Ralph Tórtima Stettinger Filho, que representa a família barbarense, disse que ainda aguarda as filmagens. “Continuamos aguardando o fornecimento das imagens pela Itália”, afirmou.

Nesta segunda-feira, em nota, a PF comunicou que as investigações seguem em curso e correm sob o sigilo, motivo pelo qual não se manifestará sobre o assunto neste momento.

Moraes teria sido atacado pelos três por volta das 18h45 do dia 14 de julho, no horário local (13h45 em Brasília). Andrea teria xingado o ministro de “bandido, comunista e comprado”.

De acordo com a PF, Mantovani reforçou os xingamentos e teria agredido fisicamente o filho do ministro. Zanatta se juntou aos dois com palavras de baixo calão. As informações foram confirmadas por interlocutores da PF e do Ministério da Justiça.

A defesa do trio, no entanto, nega que tenha havido agressão por parte da família. No mês passado, em conversa com jornalistas, Ralph apontou que houve uma ação de Mantovani para afastar uma pessoa que estaria ofendendo Andreia. Depois, segundo o advogado, descobriu-se que essa pessoa era filho do ministro.

No dia 18, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados à família de Santa Bárbara. Todos os envolvidos já prestaram depoimento à polícia. O inquérito investiga crimes contra a honra e de ameaça.

Mantovani foi candidato a prefeito de Santa Bárbara em 2004, pelo PL, e ficou em quarto lugar na disputa, com 10,3 mil votos. Até o mês passado, ele era filiado ao PSD, do qual acabou expulso por conta da confusão.