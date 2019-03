UBS do Romano e Laudissi será entregue neste sábado

Neste sábado (30), às 10 horas, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entrega um dos maiores postos de Saúde do município, a Nova UBS do Conjunto Roberto Romano e Jardim Laudissi.

A unidade fica localizada à Rua Profeta Jeremias, 140, e substitui o antigo posto da região, que funcionava na Avenida Sebastião de Paula Coelho. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Ampla e moderna, a Nova UBS “Dr. Célio Faria” tem mais de 600 metros quadrados de área construída, com novos consultórios, salas de administração, reuniões, vacinação, farmácia, almoxarifado, descontágio e utilidades, espera, curativos, copa, vestiários, abrigo de resíduos sólidos e sanitários especiais para cadeirantes.

Este será o 7º novo posto de Saúde entregue desde 2013 pelo prefeito Denis Andia. Antes da UBS do Romano e Laudissi, entraram em funcionamento as novas UBSs dos bairros Europa 4, Planalto do Sol 2, Boa Vista, Planalto do Sol 1, Dona Regina, Vila Grego e Residencial Furlan.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.