UBS do Romano e Laudissi entra em fase de conclusão

A Nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Conjunto Roberto Romano / Laudissi avança para a fase final da construção. Em breve a região terá um dos maiores postos de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, de acordo com informações da prefeitura.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Os serviços de pintura e a instalação de gradil na parte externa já começaram, além de outros acabamentos realizados.

Desde 2013 foram construídas e entraram em funcionamento 6 novos postos de saúde: Jardim Europa IV, Planalto do Sol, Planalto do Sol II, Jardim Boa Vista, Dona Regina e Vila Grego / Residencial Furlan.

Além do Romano e Laudissi, outra região que será contemplada com um novo posto de Saúde será a do São Francisco II / Santa Rita, que também conta com obra em andamento.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara.