TRT libera alterações em escalas de prontos-socorros

O TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho) da 15ª Região, em Campinas, autorizou a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste a alterar as escalas de trabalho de funcionários dos dois prontos-socorros do município em dezembro.

A decisão reformou, de forma parcial, duas liminares concedidas pela Justiça do Trabalho a enfermeiros e técnicos de enfermagem e raio X, que só autorizavam a mudança em janeiro de 2019.

A medida, instituída através de duas instruções normativas, acaba com as jornadas de trabalho de 12×36 nas unidades de saúde. Elas determinam que os servidores cumpram turnos diários (de seis horas para a enfermagem e de quatro para o raio X), o que significaria uma folga a cada seis dias. O objetivo, segundo a administração, é reduzir o gasto com horas-extras.

Os profissionais protestaram contra a mudança, alegando dificuldade de conciliação com outros empregos e questões particulares. Sem acordo com o prefeito Denis Andia (PV), eles optaram pela via judicial.

O advogado Fabio Previero Schaefer, que representa os trabalhadores da enfermagem, disse que avalia a possibilidade de recorrer da decisão do Tribunal, mas que não considera “uma derrota”.

“Vamos apresentar embargos no próprio TRT-15 para que alguns pontos da decisão sejam esclarecidos, como a data de início da nova escala. Também podemos apresentar o caso ao pleno do TRT ou até levar o caso à terceira instância”, disse.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Prefeitura de Santa Bárbara informou que considera o caso como “parcialmente solucionado”.