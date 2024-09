Troca de tiros fecha trecho da SP-306 em Santa Bárbara; procurado é morto

Viaturas do 10º Baep durante ocorrência na Rodovia SP-306, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Uma troca de tiros na manhã desta terça-feira (3) provocou a interdição de parte da Rodovia Luís Ometto (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste. Um homem que seria procurado por tráfico de drogas teria atirado contra uma equipe do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) durante uma tentativa de abordagem. Ele foi baleado e morreu. Até as 12h desta terça, a ocorrência estava em andamento.

Segundo informação do Baep, o caso ocorreu por volta de 8h30, no trecho da rodovia localizado entre o antigo campus da Unimep e o aterro sanitário. Os policias patrulhavam o local, com objetivo de combater furto e roubo de equipamentos e defensivos agrícolas na área rural, quando uma VW Saveiro teria saído de uma estrada de terra em velocidade.

A viatura, então, acompanhou o veículo para a abordagem. O motorista, porém, teria estacionado no acostamento, descido da picape e feito disparos contra os policiais usando uma pistola 765. Os tiros atingiram a viatura. Os policiais revidaram e conseguiram acertar o motorista, que foi resgatado ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, em Santa Bárbara, mas não resistiu.

Colete e arma foram apreendidos pelo Baep após ocorrência na Rodovia SP-306, em Santa Bárbara – Foto: 10° Baep/Divulgação

Segundo informações do Baep, o baleado tinha contra si dois mandados de prisão por tráfico de drogas. Dentro do veículo, os policiais informaram que encontraram um colete à prova de balas e uma espingarda que teria sido roubada em uma ocorrência de ataque a carro-forte.

Interdição

Trecho da Rodovia SP-306, em Santa Bárbara, ficou interditado durante ocorrência policial envolvendo o Baep – Foto: Paula Nacasaki/Liberal

Durante a ocorrência, o trecho da rodovia entre o antigo campus da Unimep e o aterro sanitário ficou interditado. Policiais rodoviários e funcionários do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) foram acionados para controlar o trânsito na via, que liga Santa Bárbara a Iracemápolis. Por volta de 12h, o trecho foi liberado para trânsito.