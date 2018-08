Trio rouba posto, efetua disparo e é preso em flagrante em Santa Bárbara

Três homens foram presos em flagrante na madrugada dessa quinta-feira (30) em Santa Bárbara d’Oeste após roubarem um posto de combustível localizado no Jardim Paraíso. Um deles estava armado e chegou a efetuar um disparo, mas ninguém foi acertado. Eles chegaram com um galão para fingir que queriam comprar combustível e renderam o frentista, levando R$ 102. O caso foi registrado no Plantão Policial.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

De acordo com o boletim de ocorrência, o funcionário do posto havia acabado de realizar “sangria” no caixa, procedimento de segurança que consiste na retirada de uma grande quantidade de dinheiro. A PM (Polícia Militar) foi acionada e recebeu a descrição dos indivíduos que haviam acabado de cometer o crime, bem como do carro Gol em que estavam. O veículo foi localizado no bairro Santa Rita com dois indivíduos. Eles tentaram fugir e não obedeceram à ordem de parada, mas foram detidos. O terceiro envolvido foi encontrado na Rua Teodoro Bataglia, no Jardim Santa Alice.

Eles foram apresentados ao Plantão Policial, onde o frentista que foi rendido reconheceu-os. O trio, com as idades de 49, 22 e 32 anos, já tinham passagem anterior pela polícia. Eles foram presos em flagrante. O dinheiro levado foi devolvido, e o carro utilizado no crime foi apreendido.