Trio rouba carga de cigarros avaliada em R$ 120 mil em área rural de Santa Bárbara

Vítima foi rendida por três assaltantes no momento em que carregava o furgão; veículo foi recuperado

Três homens, sendo um armado, roubaram um furgão carregado com 108 caixas de cigarros Rothmans, em uma área rural de Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta segunda-feira (3). A carga é avaliada em R$ 120 mil.

O veículo foi encontrado no período da tarde pela PM, entretanto, as caixas de cigarros não foram recuperadas.

A vítima relatou, em boletim de ocorrência, que carregava o veículo, um Renault Master Furgão L2H2 quando, por volta de 11h, três homens, sendo um deles armado, invadiram a residência localizada no Cruzeiro do Sul e renderam o homem, de 49 anos, e um senhor, de 62, que estava dentro do imóvel.

Os ladrões exigiram que ambos entregassem os celulares e, para intimidar as vítimas, um dos criminosos deu um tiro para o alto. Eles então obrigaram o homem, de 49 anos, a entrar no furgão carregado e seguiram com o veículo sentido Capivari.

Ainda de acordo com relato do homem, momentos após o roubo, ele foi deixado em uma estrada de terra e os criminosos fugiram com o veículo. Após caminhar ao menos 700 metros, a vítima conseguiu pedir ajuda em uma chácara e procurou o 1° DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara para registrar a ocorrência.

Mais tarde, por volta de 15h30, policiais militares encontraram o furgão abandonado e vazio, no acesso a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), no KM-1. A Polícia Civil foi informada e o veículo foi devolvido à vítima.

A carga de cigarros não foi encontrada e, até a publicação desta matéria, nenhum suspeito tinha sido identificado. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.