Trio invade casa em SB, rouba pertences, toma cerveja e come churrasco

Armado, um dos bandidos manteve as vítimas no sofá enquanto outros dois pegavam os pertences pela casa

Três homens invadiram uma casa no Dona Regina, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite da última quinta-feira (21) e, além de roubarem pertences da família, tomaram cerveja e comeram churrasco, enquanto as vítimas permaneceram rendidas no sofá da sala.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com informações da vítima para elaboração do boletim de ocorrência, ele foi abordado por três rapazes, sendo que um deles estava armado e anunciou o roubo. Quando entraram na casa, na Rua Natal Lima Bonfim, a família e mais duas convidadas dos moradores foram rendidas e obrigadas a ficarem no sofá da sala, enquanto um bandido armado ficou com elas.

Durante o roubo, o trio tomou cervejas e comeu o churrasco que a família havia feito. Após juntarem diversos pertences das vítimas, a família e as visitas foram trancadas em um banheiro e os bandidos ordenaram que só saíssem após 30 minutos.

A vítima relatou que quando percebeu que os bandidos haviam fugido, saiu do banheiro e percebeu quais eram os objetos que haviam sido levados pelo trio: duas alianças de ouro; uma jaqueta; seis celulares; R$ 3 mil em lingeries; dois pares de tênis; um perfume no valor de R$ 250; uma caixa de som automotivo avaliada em R$ 500; e dois cartões bancários. Além disso, os assaltantes realizaram pix pelas contas das vítimas. Os valores não foram informados.

O carro da vítima, um Chevrolet Meriva também foi levado, mas foi encontrado na manhã desta sexta-feira. A vítima informou, ainda, que os três rapazes aparentavam ter entre 21 e 22 anos. Eles vestiam calça jeans, blusas escuras e usavam máscara.

Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso. O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara.