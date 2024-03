Trio é preso ao tentar furtar cofre de supermercado em Santa Bárbara

Suspeitos agiram na madrugada deste domingo - Foto: Polícia Militar/Divulgação

Três homens foram presos em flagrante na madrugada deste domingo (24), em Santa Bárbara d’Oeste, após tentarem furtar o cofre de um supermercado localizado na Rua dos Tupis, no Jardim São Francisco.

Segundo a 2ª Companhia do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a corporação foi acionada via Copom (Centro de Operações Policiais Militares) devido ao alarme disparado no estabelecimento.

No local, alguns policiais se aproximaram a pé e ouviram barulhos nos telhados. Sete viaturas realizaram um cerco que possibilitou a captura no interior de uma casa na vizinhança.

Os suspeitos confessaram que haviam cortado o cofre do mercado e que, com a chegada das equipes, tentaram fugir.