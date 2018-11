Trio é detido após assalto a residência no Cidade Nova

Foto: Guarda Civil / Divulgação

A Guarda Civil de Santa Bárbara d’Oeste deteve três pessoas nesta quarta-feira (28), após flagrarem os indivíduos roubando uma residência no Cidade Nova.

Segundo informações da corporação, eles foram informados de que uma casa estava sendo roubada na Rua Cuiabá. Os guardas foram ao endereço e encontraram três indivíduos carregando os objetos de dentro do imóvel para a garagem.

Um dos envolvidos, de 24 anos, ao avistar os patrulheiros se jogou ao chão. Ele estava com uma arma de fogo na cintura. Junto com ele foram encontrados R$ 470, três perfumes, três relógios, um colar de ouro, duas pulseiras de ouro e um celular. Os outros dois assaltantes, de 22 e 16 anos fugiram pelos telhados ao verem os guardas.

Os patrulheiros intensificaram as buscas e em uma área verde, na Avenida da Indústria, localizaram um dos suspeitos. Já sob o telhado de uma residência, na Rua Goiânia, no Planalto do Sol, o terceiro criminoso foi encontrado.

O trio foi encaminhado ao 2° DP (Distrito Policial) onde foram autuados em flagrante por roubo. Os três são moradores de Americana e foram reconhecidos como autores de outros roubos.