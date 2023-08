Trio é detido no Romano com frascos de lança-perfume, cocaína, crack e maconha

Mais de 12 litros de lança perfume e outras drogas foram apreendidas pela guarda - Foto: Divulgação - GCM

Dois jovens de 19 anos e um de 24 foram detidos na noite desta quinta-feira (10), no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’ Oeste, com 12 litros de lança-perfume e outros entorpecentes, além de acessórios para embalo e distribuição de drogas.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os guardas municipais faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta de 23h, viram os três jovens saindo da Rua Padre Victório Freguglia em direção a uma praça. Ainda segundo o relato, um deles estava com uma sacola nas mãos e, ao notar a presença da viatura, a jogou no chão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os patrulheiros se aproximaram e ao analisar a embalagem encontraram 35 frascos de lança-perfume, 73 microtubos de cocaína, 52 pedras de crack e 41 porções de maconha. Os suspeitos negaram que os entorpecentes pertencessem a eles.

Na sequência, os GCMs foram averiguar o local de onde o trio havia saído e lá viram uma garagem sem portão. O espaço continha um tijolo de maconha, quatro balanças de precisão, duas facas, um pote com maconha a granel, diversas embalagens vazias para armazenar lança-perfume e mais 12 litros de lança-perfume.

Levados ao plantão policial, os três jovens afirmaram não conhecer quem seria o proprietário da garagem e negaram ser responsáveis pelas drogas encontradas na sacola. Depois de ouvir os suspeitos, o delegado os liberou, entretanto, eles seguem como investigados neste caso.