Trio de Santa Bárbara coordena doações para abrigos em Canoas, no Rio Grande do Sul

A cidade de Canoas, atingida por enchente - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A cheia do Lago Guaíba, que atingiu o maior nível desde 1941, tem dividido ao meio o município de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul: à oeste da BR-116 as ruas estão submersas, enquanto à direita há possibilidade de estabelecer abrigos para acolher pessoas afetadas pelas enchentes.

Já inseridos neste contexto, na manhã de 27 de abril, que Fábio Siqueira, de 48 anos, Fernanda Possignolo Siqueira, de 45, e Flaviane Possignolo, de 35, entenderam que era preciso arregaçar as mangas para ajudar o local onde, há 17 anos, escolheram viver e constituir uma unidade de suas empresas. O trio, natural de Santa Bárbara d’Oeste, tem coordenado doações para paróquias, escolas e outros pontos de acolhimento de famílias.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na prática, os três mantêm contato constante com os abrigos, que informam o que está em falta. Se os responsáveis pelos locais dizem, por exemplo, que está faltando água, os barbarenses se desdobram com empresários e amigos para intermediar doações. Além disso, eles estudam a logística para entrega dos mantimentos, utilizando um mapa com informações sobre as áreas afetadas.

“A situação aqui é tão catastrófica que não há braço gigante dos governos que alcance o imediato. Então, a sociedade está se organizando muito e muita coisa linda está acontecendo em meio à tanta tristeza”, contou Fernanda.

Fábio Siqueira, de Santa Bárbara, que vive em Canoas e tem ajudado afetados por enchentes no Rio Grande do Sul – Foto: Arquivo pessoal

“Os governos têm cuidado mais do macro como, por exemplo, reestabelecer o abastecimento, coordenar a chegada de doações, a retirada das famílias das áreas alagadas. Nos abrigos, estão os civis”, completou Fábio.

Mas trabalhar diretamente com os abrigos tem sido um desafio para Fernanda e sua irmã, Flaviane, que são psicólogas. Nos atendimentos às famílias desabrigadas, elas se depararam com pessoas traumatizadas pelo desastre ambiental.

Bombeiros fazem resgates em Canoas, cidade atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul – Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

“A psicologia que estamos fazendo é de campo em estado de guerra, de orientar a pessoa a se aquecer, porque muitas chegam hipotérmicas nos abrigos, é estruturar um cantinho. Essas pessoas estão totalmente acabadas, psicologicamente”, disse Fernanda.

Por esse motivo, Fernanda pede para que profissionais que possuem alguma especialidade — como médicos e psicólogos — atuem presencialmente no Rio Grande do Sul. “Às vezes não tem um médico, um psicólogo, um profissional para atender 200, 300 pessoas. Tem muita gente oferecendo ajuda online, mas em um desastre, em um cenário de guerra, não tem como isso acontecer”, afirmou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ela ainda solicita que as pessoas doem medicamentos e roupas de frio, já que há expectativa de uma onda frio nos próximos dias em todo o estado gaúcho.

Já Fábio tem reunido empresários dos segmentos de manutenção e assistência técnica para auxiliarem pequenos negócios, que já estão passando por dificuldades devido ao desastre. A iniciativa tem contado com o apoio do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Segundo ele, vários proprietários de empreendimentos aderem ao movimento devido à paixão ao Rio Grande do Sul e em solidariedade às famílias. “É um sentimento muito forte, o gaúcho ama muito o seu Estado”, relatou.