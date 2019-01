Trio bate em postes e fica gravemente ferido em acidente na Av. Santa Bárbara

Um acidente de trânsito deixou três homens gravemente feridos na madrugada desta segunda-feira (21), na Avenida Santa Bárbara, no bairro Boa Vista. Segundo informações do boletim de ocorrência, eles estavam em um carro que bateu contra dois postes de iluminação que ficam na avenida de Santa Bárbara d’Oeste, próximo ao radar. Um dos homens teve parte da perna amputada ainda no local do acidente.

Foto: Guarda Civil Municipal / Divulgação

De acordo com o registro da ocorrência, a GCM (Guarda Civil Municipal) estava em patrulhamento pela avenida, por volta da 00h20, quando se deparou com um Peugeot 207 que havia batido em dois postes de iluminação da CPFL. Os patrulheiros acionaram o Corpo de Bombeiros para resgate das vítimas, que estavam presas nas ferragens do veículo.

Segundo o boletim, o motorista do carro, um ajudante de eletricista de 20 anos, sofreu fratura no fêmur esquerdo, enquanto um passageiro, um instalador de 30 anos, teve fraturas no braço, antebraço e ombro direito. Já a outra vítima, um estudante de 19 anos, estava há cerca de 20 metros do local do acidente e sofreu amputação do membro inferior da perna esquerda ainda no local do acidente.

Os três foram encaminhados em estado grave para o Pronto-Socorro Afonso Ramos, onde receberam os primeiros atendimentos médicos. Segundo informações da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, o instalador teria alta médica ainda nesta segunda-feira (21). Já os outros dois pacientes foram transferidos ao Hospital Santa Bárbara.

O veículo ficou totalmente destruído e foi encaminhado ao pátio municipal de Santa Bárbara.

Em nota, a CPFL Paulista informa que fará a troca do poste colidido na Avenida Santa Bárbara ainda nesta segunda-feira (21), até 17h. “A concessionária esclarece que não houve e não haverá interrupção no fornecimento de energia para a região em decorrência dessa substituição”.