Tribunal condena serralheiro a 21 anos por feminicídio

Foto: Walter Duarte - O Liberal

O Tribunal do Júri de Santa Bárbara d’Oeste condenou nesta quinta-feira o serralheiro Renan Teixeira Passarin a 21 anos de prisão pela morte da companheira Adriana Oliveira da Silva, em novembro de 2017.

Os jurados acolheram integralmente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, que pedia a condenação por homicídio quadruplamente qualificado (por motivo fútil, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e razões de sexo feminino, o chamado feminicídio).

O crime aconteceu na casa onde os dois viviam, no Santa Rosa 2. Segundo a denúncia, o casal discutiu e Renan estrangulou a vítima pela primeira vez. Ela teria caído e ele, com ela já debilitada, teria a estrangulado novamente. Depois disso, ele a levou para o Hospital São Francisco, em Americana, onde foi declarado o óbito.

Em seu interrogatório, o réu declarou que “apagou” após discutir com a vítima e não se lembra de ter praticado o crime. “Eu passei num bar antes de voltar para casa. Bebi e usei cocaína. Cheguei, ela percebeu que estava alterado e nós brigamos. Ela me empurrou e eu a empurrei de volta. Depois disso eu só me lembro de acordar e vê-la no chão. Meu primeiro impulso foi socorrê-la”, afirmou.

Com base no depoimento, a defesa pedia a exclusão de duas qualificadoras, já que ele não estaria em seu juízo perfeito no momento do crime. O argumento acabou rechaçado pelos jurados.

O advogado Daniel José Heleno, responsável pela defesa de Renan, disse que vai recorrer da sentença para pedir a redução da pena. “O júri foi regular, não há nada que o macule, mas entendo que a pena foi fixada num patamar mais elevado do que deveria”, explicou.

DEMORA. O júri começou às 13 horas, como previsto, mas teve que ser suspenso por conta do atraso na chegada do réu, que estava preso em Tremembé. Uma viatura da Polícia Militar, que fazia a escolta do veículo da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) se envolveu em um acidente no percurso até Santa Bárbara. Ninguém ficou ferido. O julgamento terminou por volta das 21 horas.