Três são presos por tráfico de drogas em ocorrências distintas da PM e GCM, em Santa Bárbara

Três homens, de 20, 22 e 28 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas num intervalo de 13 horas, em ocorrências distintas atendidas pela PM (Polícia Militar) e GCM (Guarda Civil Municipal), durante esta quarta-feira (15), em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com os registros policiais, os guardas municipais faziam patrulhamento pelo bairro Frezzarin 2, quando por volta de 9h, viram um jovem em atitude suspeita na Rua Olímpio Campagnollo. Ele, ao ver a viatura, jogou algum objeto dentro de uma residência.

Os patrulheiros o abordaram e conseguiram resgatar as embalagens descartadas anteriormente. Dentro das sacolas encontraram 14 microtubos de cocaína e R$ 540. Perto do local onde o suspeito estava, com o auxílio do trabalho de faro da cadela Tandera, foram encontradas mais 56 porções de maconha e 13 pedras de crack.

Na segunda ocorrência, por volta de 16h, um jovem de 22 anos foi preso pela PM, no San Marino. De acordo com os policiais, o suspeito foi abordado em um local conhecido como ponto de tráfico, na Ria Antônio Benedito Teodoro. Com ele os policiais apreenderam três microtubos de cocaína, 12 porções de maconha e oito pedras de crack.

No último caso, no período da noite, por volta de 22h, os guardas municipais flagraram um jovem de 20 anos traficando na Rua Hilda Heleno de Oliveira, no Conjunto Habitacional Roberto Romano. Com ele foram apreendidas 37 porções de maconha, um tablete do mesmo entorpecente, 25 pedras de crack e 50 porções de cocaína, além de R$ 721,00.

Droga foi apreendida na Rua Hilda Heleno de Oliveira, no Conjunto Habitacional Roberto Romano – Foto: Divulgação_GCM

Os três casos foram apresentados no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste e todos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e permaneceram presos.