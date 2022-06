Três são presos com 600 porções de crack em Santa Bárbara d’Oeste

Três pessoas ficaram presas nesta sexta-feira (24), por tráfico de drogas e associação criminosa, em Santa Bárbara d´Oeste. Com elas foram apreendidas mais de 600 pedras de crack.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 16h, patrulheiros da Guarda Civil Municipal faziam ronda pelo Planalto do Sol, quando viram um homem em atitude suspeita, em uma motocicleta na Rua Aracajú. Ao avistar a viatura, ele ligou o veículo e tentou fugir.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os guardas acompanharam a moto e, na Rua João Eduardo Mac-Knight, no Parque Resincial Zabani, o motociclista esbarrou em uma motocicleta estacionada e acabou caindo. Mesmo assim, ele ainda tentou dispensar uma embalagem com 39 pedras de crack em um telhado próximo, antes de ser detido.

Os patrulheiros retornaram ao imóvel no Planalto do Sol e no local estavam duas mulheres, sendo uma delas esposa do detido, e um homem, que conseguiu fugir pelos fundos do local.

Dentro da residência foram localizadas 605 porções de crack, dois pedaços maiores do mesmo entorpecente, além de uma balança de precisão, anotações sobre o tráfico e acessórios para fracionamento e embalo das drogas. Além disso, R$ 800 provenientes do tráfico também foram apreendidos.

As duas mulheres, de 25 e 38 anos, e o homem, de 23, foram levados ao plantão policial e receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa.