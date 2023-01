Três pessoas são presas por tráfico em Santa Bárbara no intervalo de duas horas

Duas ocorrências foram registradas no Conjunto Habitacional Roberto Romano e uma no Jardim Santa Fé

Três pessoas foram presas em Santa Bárbara d’´Oeste, por tráfico de drogas, em ocorrências distintas em um período de duas horas, entre a noite de quinta-feira (12) e madrugada desta sexta-feira (13). Dois dos casos foram registrados no Conjunto Habitacional Roberto Romano e um no Jardim Santa Fé.

Patrulheiros receberam uma denúncia informando que uma moradora do Santa Fé estaria guardando entorpecentes. – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

De acordo com os registros policiais, o primeiro caso foi atendido pela GCM (Guarda Civil Municipal), por volta de 22h.

Os patrulheiros receberam uma denúncia de que uma moradora do Jardim Santa Fé estaria guardando entorpecentes em sua casa. Ao chegarem no imóvel, os agentes encontraram três tijolos de maconha e dois pedaços menores do mesmo entorpecente, além de uma balança de precisão.

A moradora de 21 anos confessou a atitude ilícita. Ela foi conduzida ao plantão policial do município, onde recebeu voz de prisão por tráfico de drogas.

Os outros dois presos, ambos de 20 anos, foram flagrados traficando no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em duas ocorrências distintas, uma atendida pela PM (Polícia Militar) e a outra pela GCM.

Jovem tentou despistar os PMs, jogando os entorpecentes em uma árvore, porém foi detido – Foto: 19° BPMI – Divulgação

No primeiro caso, às 22h40, os policiais faziam patrulhamento pelo bairro, quando viram um jovem na Rua Hilda Heleno de Oliveira em atitude suspeita. Ele, ao ver a viatura, jogou uma embalagem próximo a uma árvore e caminhou, tentando despistar a abordagem, mas foi abordado assim mesmo.

Com o jovem nada de ilícito foi encontrado, entretanto, na embalagem descartada anteriormente, os policiais encontraram 97 porções de maconha, duas pedras maiores do mesmo entorpecente e duas pedras de crack. Ele negou o tráfico, mas mesmo assim foi autuado pelo crime.

Dentro da pochete estavam 78 porções de maconha, 54 microtubos de cocaína e 17 unidades de crack – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Já o outro caso foi registrado às 00h20 desta sexta-feira. Os Guardas faziam patrulhamento pelo Roberto Romano quando, na Rua Reverendo Feliciano Pires, viram um jovem pulando um muro e depois jogando uma pochete no telhado de uma residência. Diante dos fatos os GCMs se aproximaram, detiveram o suspeito e ao pegarem a bolsa, encontraram 78 porções de maconha, 54 microtubos de cocaína e 17 unidades de crack, além de R$ 253 em dinheiro, proveniente da comercialização de drogas. Ele também ficou preso por tráfico de drogas.

Todos os casos foram apresentados no plantão policial de Santa Bárbara d’´Oeste.