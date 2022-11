Três nomes disputam a presidência da Câmara de Santa Bárbara

Três vereadores colocaram os nomes à disposição para a próxima presidência da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste que deve ser decidida no próximo mês. A última sessão está prevista para o dia 14, e logo após o atual gestor da Casa, Joel do Gás (PV) se despede e agenda a sessão extraordinária para votação.

Um detalhe entre os candidatos é que todos são da base de Rafael Piovezan (MDB). A administração não informou se o prefeito apoiaria alguém. Nos bastidores da Casa estão explícitos as articulações para a conquista das assinaturas entre os parlamentares nos dias de sessão.

Apesar das aparentes dificuldades entre um nome comum no pleito, Carlos Fontes, que está em sexto mandato pelo PSL está confiante de que vai conseguir apoio para colocar seu nome, inclusive, em chapa única. “Já conversei com vários vereadores, mas por enquanto somente o meu voto está garantido. Nós estamos trabalhando para que a base (do Governo) possa chegar aqui bem alinhada”, afirmou Fontes.

O vereador Careca do Esporte (Patriota) também afirma que entrou na disputa. “Estou em meu segundo mandato e percebi que meu nome ficou em pauta nas discussões sobre a próxima presidência. Tive um trabalho de 2012 a 2016, permaneci um tempo fora e agora retornei, graças a Deus e aos eleitores”, antecipa Careca.

O parlamentar relata ainda que está atuando para conseguir o apoio da prefeitura. “Primeiramente a gente trabalha para população cobrando sempre a administração. Mas vamos conversar sobre isso e também com os demais vereadores”, completa.

Paulo Monaro, que está na mesma legenda de Piovezan, o MDB, destaca o fato de que estarem no mesmo bloco pode agilizar os trabalhos. “Queremos trazer para junto dos nossos colegas vereadores, as discussões sobre tudo aquilo que nós podemos e vamos melhorar e fazer em prol a Câmara Municipal”, diz.

Monaro, que está em sua terceira gestão, ressalta que já começou o trabalho entre os pares para conseguir os votos necessários e descarta, por enquanto, uma possível chapa única, pois entende que todos os candidatos estão buscando seus espaços na Casa.