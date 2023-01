Três ficam feridos após acidente na Avenida Santa Bárbara

Três pessoas ficaram feridas na manhã desta sexta-feira (27), depois de se envolverem em um acidente, na Avenida Santa Bárbara, na altura do Jardim Pérola. Um dos motoristas envolvidos no acidente ultrapassou o sinal vermelho e bateu em outro carro que seguia sentido Santa Bárbara d’Oeste.

As vítimas foram socorridas com lesões ao Pronto-Socorro Afonso Ramos.

Com a batida, o Astra foi lançado para um canteiro e ficou preso em uma valeta, entre a Avenida Santa Bárbara e Rua Agricultura. – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

Um frentista, que trabalha próximo ao local, presenciou o acidente e contou que, por volta de 6h, viu o condutor do GM Astra, que seguia pela Avenida Santa Bárbara, não parar no sinal vermelho. Em seguida, a Land Rover, que vinha da Rua Petróleo, cruzou a avenida e bateu na lateral do Astra.

A versão foi a mesma apontada pelo motorista da Land Rover em depoimento durante registro policial e ratificada por uma segunda testemunha, que estava atrás de seu carro e também presenciou o acidente.

Um jovem de 20 anos e uma passageira, de 19, que estavam no Astra, assim como o motorista da Land Rover, de 32, foram todos socorridos pelo resgate e levados ao Pronto-Socorro Afonso Ramos.

Questionada, a Secretaria de Saúde informou que a passageira do Astra deu entrada no PS Afonso Ramos e, após atendimento médico, foi transferida para o Hospital Santa Bárbara. Já os condutores dos veículos envolvidos no acidente tiveram escoriações leves e já foram liberados.

Devido a gravidade do acidente, uma equipe de Perícia da Polícia Civil foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado no 2° DP (Distrito Policial) do município, como lesão corporal na direção de veículo automotor.