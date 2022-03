Trecho de Estrada dos Italianos, em Santa Bárbara, tem reclamações

Parte da Estrada dos Italianos que está em área particular continua sem pavimentação - Foto: Claudeci Junior - O Liberal.JPG

A Estrada dos Italianos, em Santa Bárbara d’Oeste, vem causando transtorno para motoristas que trafegam pela via, que liga os bairros Jardim Vila Rica, Jardim Barão, Jardim das Orquídeas e São Joaquim.

Os trechos de ida e volta foram submetidos a uma obra de pavimentação, mas uma parte do caminho de quem trafega vindo do bairro para a Rodovia Luis Ometto (SP-306) não foi asfaltado. Com isso, para evitar transitar pela estrada de terra, os condutores acabam utilizando uma das vias da pista pavimentada — que é duplicada — para seguir caminho para a rodovia.

A pista que vai em direção aos bairros é sinalizada no chão apenas com as faixas brancas, que indicam ter um sentido único. Ou seja, quando um veículo do sentido oposto transita por essa pista, acaba por improvisar e transformar uma estrada duplicada em uma via simples com duas mãos.

“Muitas pessoas pegam a estrada e não sabem se acabam indo reto pela estrada de terra, ou viram e vão pelo asfalto. É uma confusão”, disse Edvan Pereira, dono de um bar nas proximidades. “Eu nunca soube de algum acidente no local, mas já ouvi muitas reclamações”, contou à reportagem que esteve no local para apurar a situação.

Em resposta ao LIBERAL, a Prefeitura de Santa Bárbara explicou que o trecho não foi asfaltado por estar em uma área particular e que “o Poder Público sempre encontrou impedimentos legais para a execução da pavimentação”. O Executivo completa: “a via foi devidamente sinalizada e não há contramão. O que há é o fim de uma pista duplicada e que se torna simples, com duas mãos”.

Há uma placa que indica tratar-se de uma via de mão dupla logo que o trecho de estrada se encerra. Contudo, a sinalização no chão, a pintura em branco, indica que a pista duplicada é de sentido único.

Perguntada se há previsão de quando a parte de terra será pavimentada, a prefeitura respondeu apenas que a segunda etapa de duplicação será realizada por meio de uma parceria com a iniciativa privada, como foi realizada a primeira parte da obra.