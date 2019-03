Trecho da Avenida de Cillo será interditado neste sábado

Foto: Reprodução

A Avenida de Cillo é o próximo ponto contemplado pelo Programa de Recuperação de Vias de Santa Bárbara d’Oeste, ação lançada pelo prefeito Denis Andia com o recapeamento das principais ruas e avenidas do Município. Os serviços serão realizados a partir das 15 horas deste sábado (16), se estendendo também no domingo (17) – salvo condições climáticas e outros imprevistos.

A ação será executada entre a Rua Dona Margarida e a Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Desta forma, a via estará bloqueada para serviços de fresagem e posterior aplicação de massa asfáltica. A liberação da via ocorrerá de acordo com a conclusão do recapeamento, por trechos.

O estacionamento de veículos na Avenida de Cillo será impedido já no período da manhã, evitando transtornos. A Prefeitura pede a compreensão dos munícipes e sugere as ruas ao redor como rotas alternativas.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.