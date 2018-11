Trecho da Avenida Corifeu fica interditado para obras

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa a interdição parcial da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no trecho entre as ruas Vinte e Um de Abril e Terezinha de Arruda Campos. O trecho ficará interditado para o tráfego de veículos até o dia 16 deste mês.

Foto: Google Maps / Reprodução

A medida é necessária para a construção de novas galerias de águas pluviais, dando sequência ao cronograma de obras em toda a região.

Desta forma, os motoristas deverão acessar ruas do entorno da garagem do DAE (Centro Operacional Mauro da Bomba), ou outras rotas alternativas para o deslocamento pela região.

Içamento de vigas

Na semana passada, as obras na região avançaram com o içamento das vigas da nova ponte sobre o Ribeirão dos Toledos, entre a Rua Argentina e a Avenida Corifeu de Azevedo Marques. O serviço integra a segunda etapa de revitalização da avenida, que inclui ainda o Parque Araçariguama, nova iluminação em led, nova passarela, dispositivos de acessibilidade, novos passeios com piso intertravado, deck de observação, novo paisagismo e novo bosque.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara.