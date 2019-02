Travesti vai a júri por morte do companheiro após briga

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste marcou para o dia 4 de abril o julgamento, pelo Tribunal do Júri, da travesti Geovani Gonçalves Teixeira, de 20 anos. Conhecida como Gabriela, ela é acusada de matar o companheiro Anderson Fabio Cardoso, durante uma briga. Se condenada, ela pode pegar até 30 anos de prisão.

O crime ocorreu em novembro de 2017 na casa onde eles moravam, na Rua do Trigo, no Jardim Pérola. Segundo a denúncia, Anderson não aceitava o fato de que, mesmo vivendo com ele, a travesti continuava a se prostituir. Segundo familiares, os dois estavam juntos há dois anos. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A vítima recebeu uma facada nas costas, chegou a levada à Unidade Modular Afonso Ramos, mas morreu antes mesmo de chegar ao local. A própria acusada acionou a Polícia Militar, confessou a autoria da facada e foi presa em flagrante.

Desde o início das investigações, no entanto, a defesa da travesti alega que o crime foi cometido em legítima defesa. Em depoimento prestado durante o processo, Gabriela disse que houve luta corporal e o parceiro pegou a faca. Quando ele a largou, a ré teria pegado a arma e o atingido. No momento da prisão, ela apresentava escoriações no braço e no corpo.

Dois policiais militares que atenderam a ocorrência e uma sobrinha da vítima, que morava nos fundos da casa onde ocorreu o crime, também serão ouvidos. Ela relatou, durante a investigação, que o casal consumia álcool e drogas juntos e que as brigas eram constantes.

O Ministério Público pede a condenação de Gabriela, que está presa pela morte de Anderson, por homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima). A pena mínima, nesses casos, é de 12 anos de prisão, podendo chegar a 30 com a outra qualificadora e causas agravantes.