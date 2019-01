Travesti é presa após furtar comércio na XV de Novembro

Uma travesti de 24 anos foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira (2) após furtar um estabelecimento comercial na Rua XV de Novembro, em Santa Bárbara d’Oeste. Com ela, foram encontrados R$778,80 em espécie – que ela confessou ter furtado do estabelecimento para adquirir entorpecentes. A suspeita foi encaminhada ao Plantão Policial e responderá pelo crime de furto qualificado.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo) foi acionado por volta da 1 hora da manhã após o sistema de monitoramento do estabelecimento acusar uma invasão no início da madrugada.

Os soldados Matos e Mendonça atenderam a ocorrência e localizaram a autora do crime ainda na área central da cidade. Com ela, foram encontrados R$778,80, que a suspeita afirmou ter furtado para comprar drogas.

A proprietária do comércio reconheceu que o valor em falta no caixa batia com aquele que foi encontrado com a travesti. Ela foi apresentada ao Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste segue à disposição da Justiça.