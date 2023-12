Trator derruba semáforo na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara

Além desse, outros quatro semáforos tiveram o funcionamento prejudicado por conta do acidente

Um trator atingiu e derrubou o poste do semáforo que fica no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Limeira, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta quarta-feira (27).

O caso aconteceu por volta das 8h30, segundo uma testemunha, que não soube informar a causa do acidente.

O LIBERAL esteve no local por volta das 11h30, mas o trator já tinha sido removido. Servidores da prefeitura estavam verificando o poste, que estava inclinado.

Poste ficou inclinado após a colisão – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Além desse, outros quatro semáforos próximos não estavam funcionando. A situação atrapalhou o trânsito na região, onde a reportagem flagrou um momento em que um carro e uma motocicleta quase se chocaram.

O LIBERAL questionou a prefeitura sobre o assunto por e-mail, mas ainda não obteve resposta.