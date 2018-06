Trânsito será alterado nesta segunda-feira no Jardim Europa

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), informa sobre alteração no fluxo de veículos nas ruas Portugal, Alemanha e Iugoslávia, no Jardim Europa, a partir desta segunda-feira (11).

A Rua Portugal terá sentido único da Rua Bulgária para a Avenida da Amizade, a Rua Alemanha terá sentido único da Avenida da Amizade para a Rua Iugoslávia e a Rua Iugoslávia terá sentido único da Rua Alemanha para a Rua Portugal.

A medida tem como objetivo proporcionar maior segurança ao fluxo de veículos e pedestres que utilizam a via.

LIBERADO

Além das mudanças no trânsito do Jardim Europa, a Prefeitura de Santa Bárbara liberou o fluxo de veículos no prolongamento da Rua da Agricultura. Toda obra, que incluiu ainda o recapeamento de trecho da Avenida Santa Bárbara, foi realizada por meio de uma PPP (Parceria Público-Privada) firmada com uma rede atacadista, responsável pelo investimento de mais de R$ 1,6 milhão. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.