Dise prende traficante de drogas em Santa Bárbara

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana prendeu nesta segunda-feira (4) um jardineiro de 25 anos por tráfico de drogas no bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste.

Após denúncia, os investigadores foram até o local e apreenderam 59 porções de crack, 16 porções de cocaína e R$ 64,35 em dinheiro provenientes da venda de entorpecentes. O jardineiro foi encaminhado até a cadeia de Sumaré, onde aguardava a audiência de custódia.

Outros casos

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu 136 pedras de crack, 173 pinos de cocaína e 51 porções de maconha, além de 34 fracos com substância semelhante a lança-perfume no São Joaquim e no Conjunto Habitacional Roberto Romano entre a noite de segunda e a madrugada desta terça-feira. Em ambo os casos, os suspeitos fugiram ao ver a viatura da Guarda e não foram localizados.